Туристов в Таиланд теперь пускают с ПЦР-тестом

С 9 января иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к вакцинации, если они есть; справка о выздоровлении после коронавируса. Въезд возможен также при сдаче ПЦР-теста по прибытии в страну.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, турбизнес ждёт 9 января от властей Таиланда официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что возможность заменить сертификат вакцинации ПЦР-тестом – отличная новость особенно для туристов, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни. В противном случае, если бы сертификат вакцинации был бы единственным обязательным условием, это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.

Эксперты считают, что нынешние ограничения, даже с тестами на COVID-19 по приезде, заметно снизят турпоток в страну из России, особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений не существует.

Ранее стало известно, что Китай с 8 января отменяет ряд действовавших с 2020 года ограничений, которые действовали на фоне эпидемии коронавируса. С 8 января выезжающие в КНР должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

