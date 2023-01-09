Туристов в Таиланд теперь пускают с ПЦР-тестом
Согласно новым правилам въезда в Таиланд, туристы должны предоставить сертификат вакцинации от коронавируса или пройти ПЦР-тест по прибытии в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские авиакомпании Azur air, S7 и «Аэрофлот».
С 9 января иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к вакцинации, если они есть; справка о выздоровлении после коронавируса. Въезд возможен также при сдаче ПЦР-теста по прибытии в страну.
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, турбизнес ждёт 9 января от властей Таиланда официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что возможность заменить сертификат вакцинации ПЦР-тестом – отличная новость особенно для туристов, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни. В противном случае, если бы сертификат вакцинации был бы единственным обязательным условием, это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.
Эксперты считают, что нынешние ограничения, даже с тестами на COVID-19 по приезде, заметно снизят турпоток в страну из России, особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений не существует.
Ранее стало известно, что Китай с 8 января отменяет ряд действовавших с 2020 года ограничений, которые действовали на фоне эпидемии коронавируса. С 8 января выезжающие в КНР должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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