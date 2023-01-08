СМИ: Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы

Речь идет, в том числе об обязательном централизованном карантине и ПЦР-тестировании по прибытию из-за границы. С 8 января выезжающие в КНР должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья. Приезжим с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за «кодом здоровья» в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По прибытию в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований.

В декабре 2022 года китайские власти начали активно послаблять свою политику в отношении коронавируса, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, отрицательно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.

Это случилось после волны протестов в крупнейших мегаполисах Кита с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.

Напомним, с начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

