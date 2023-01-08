СМИ: прибывающим в Таиланд необходимо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса

Граждане, прибывающие в Таиланд, будут обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, сообщает The Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

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По данным издания, данная мера вводится в отношении лиц в возрасте от 18 лет. Она затронет приземляющихся в Таиланде рейсы с 01:00 по местному времени 9 января, и будет действовать как минимум до конца месяца.

Как отмечается, сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на борт самолета. Согласно газете, переболевшие коронавирусом путешественники могут представить документ, подтверждающий информацию о перенесении заболевания не более чем за шесть месяцев до вылета.

Невакцинированные должны иметь при себе документ, объясняющий причины отказа от прививки.

Ранее стало известно, что Китай с 8 января отменяет ряд действовавших с 2020 года ограничений, которые действовали на фоне эпидемии коронавируса. С 8 января выезжающие в КНР должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

