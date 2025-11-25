Путин учредил День российской фельдъегерской связи

Фельдъегерская служба в России ведет свою историю с начала XIX века, когда была создана специальная императорская курьерская служба для доставки особо важных государственных сообщений.

В советский период функции ведомства были расширены, а сама служба стала ключевым звеном в системе правительственной связи и обеспечения безопасности доставки секретной корреспонденции, передает «Радиоточка НСН».

