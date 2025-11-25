Путин учредил День российской фельдъегерской связи

Президент России Владимир Путин утвердил ежегодный профессиональный праздник для сотрудников федеральной фельдъегерской службы. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, День российской фельдъегерской связи будет отмечаться 17 декабря.

В документе подчеркивается, что решение направлено на сохранение исторических традиций и повышение престижа службы. Указ вступает в силу со дня подписания, отмечает RT.

Фельдъегерская служба в России ведет свою историю с начала XIX века, когда была создана специальная императорская курьерская служба для доставки особо важных государственных сообщений.

В советский период функции ведомства были расширены, а сама служба стала ключевым звеном в системе правительственной связи и обеспечения безопасности доставки секретной корреспонденции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
