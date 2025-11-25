«Веселят сообщения СМИ»: Как Кадышева выбирает корпоративы
Семья Кадышевых рассматривает все предложения о корпоративах, но не все из них принимает, сказал НСН представитель семьи артистов Юрий Шаркович.
Семье Кадышевых действительно поступает очень много предложений выступить на корпоративах, однако артисты отдают предпочтение концертам, сказал НСН представитель семьи певицы Юрий Шаркович.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Надежда Кадышева стала самой дорогой российской звездой. По данным СМИ, певица установила рекордную сумму за 40-минутное выступление — 25 миллионов рублей. Шаркович отметил, что большой популярностью у слушателей пользуется не только Надежда Кадышева, но и вся звездная семья.
«Мы видим потребность аудитории в принципе в семье Кадышевых. Концерты у нас не только Надежды Кадышевой. График, конечно же, расписан. Упреждение идет в концертную деятельность. Ведется подготовка тех мероприятий, которые сейчас уже запланированы. Например, будет два концерта подряд в Самаре. Будет огромный новогодний концерт 17 декабря. Также много всего запланировано на 2026 год. К слову, на декабрьском шоу в ЦСКА-арене будут оцениваться костюмы зрителей. Самые лучшие получат билеты на огромное шоу, которое состоится летом 2026 года в Лужниках. Это и бонус, и поддержка национальной культуры. Для нас отрадно видеть, как готовится зритель к концерту. Мы понимаем его душевную организацию, и мы хотели бы это поддержать. Такие замечательные россияне, которые любят свою культуру, должны продолжать ее любить на концертах, связанных с национальной культурой России», — сказал собеседник НСН.
По его словам, семье Кадышевых действительно поступает очень много предложений выступить на корпоративах, однако артисты отдают предпочтение концертам.
«Меня очень веселит то, что пишут в СМИ по поводу корпоративов Кадышевых. Корпоративные мероприятия — это не запрос артистов, это предложения. Предложений действительно очень много. Но это не факт того, что эти предложения будут приняты. Мы всегда ориентируемся на нашего зрителя, то есть на концерты. Если корпоративы будут мешать концертной деятельности, то тогда они не смогут быть реализованы, к сожалению. Мы рассматриваем каждое предложение. Это в порядке вещей. Я не могу раскрыть график корпоративных мероприятий, так как юридически не имею на это права», — добавил Шаркович.
Ранее певец Шура (Александр Медведев) заявил НСН, что артисту не стоит хвататься за любые корпоративы в декабре, ведь если он популярен, то востребован весь год.
«Веселят сообщения СМИ»: Как Кадышева выбирает корпоративы
