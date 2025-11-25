По его словам, семье Кадышевых действительно поступает очень много предложений выступить на корпоративах, однако артисты отдают предпочтение концертам.

«Меня очень веселит то, что пишут в СМИ по поводу корпоративов Кадышевых. Корпоративные мероприятия — это не запрос артистов, это предложения. Предложений действительно очень много. Но это не факт того, что эти предложения будут приняты. Мы всегда ориентируемся на нашего зрителя, то есть на концерты. Если корпоративы будут мешать концертной деятельности, то тогда они не смогут быть реализованы, к сожалению. Мы рассматриваем каждое предложение. Это в порядке вещей. Я не могу раскрыть график корпоративных мероприятий, так как юридически не имею на это права», — добавил Шаркович.

Ранее певец Шура (Александр Медведев) заявил НСН, что артисту не стоит хвататься за любые корпоративы в декабре, ведь если он популярен, то востребован весь год.

