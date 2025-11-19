Миллион китайцев в год: В России оценили перспективы безвизового режима с КНР
Снятие визовых ограничений почти всегда увеличивает прирост туристов, но с Китаем действуют исключения, заявил НСН Александр Курносов.
Число китайских туристов вряд ли резко увеличится, поскольку за выездным отдыхом граждан Китая следит правительство, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для посещающих РФ граждан Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин уже отметила, что этот шаг поспособствует укреплению связей между народами двух стран. Курносов уточнил, как много китайских туристов приезжают в российские города.
«По итогам 2024 года Россию посетили примерно 1,1 миллиона китайских путешественников. В этом году тренд сохраняется, но спустя девять месяцев в 2025-м нас посетило несколько меньше туристов, чем в прошлом году, примерно на 10%. Основными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, а также Дальний Восток, Хабаровский край, Владивосток. Еще одна точка притяжения — это Мурманская область. Туда в среднем приезжают по 30 тысяч человек в год, чтобы увидеть северное сияние», — указал он.
Курносов также добавил, что облегчение поездок в РФ не гарантирует рост числа путешественников.
«Традиционно безвизовый режим очень сильно стимулирует рост туризма. Обычно речь про увеличение поездок в несколько раз. Мы наблюдали такой процесс, когда приезжали первые безвизовые группы и появились простые в оформлении электронные визы для китайцев. Однако с Китаем все сложнее, потому что в стране очень сильно регулируется выездной туризм. Число путешественников будет больше зависеть от позиции государственных органов», — подчеркнул он.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН назвал стоимость отдыха в Китае для россиян на Новый год.
