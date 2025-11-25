Трамп объявил о близости мирной сделки по Украине

Во вторник также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в Вашингтон 27 ноября. По данным руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака, переговорные группы двух стран согласовали основную часть параметров будущего соглашения. Он подчеркнул, что проект плана заметно изменился по сравнению с первоначальными предложениями американской стороны.

В Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие контакты помогут согласовать оставшиеся детали и приблизят окончательное оформление договоренностей, передает «Радиоточка НСН».

