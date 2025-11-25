Трамп объявил о близости мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры о мирном урегулировании конфликта вокруг Украины подошли к финальной стадии.

Заявление прозвучало во время традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме, где он отметил, что рассчитывал на более быстрый исход, однако процесс, по его словам, продвигается уверенно.

Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом

Во вторник также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в Вашингтон 27 ноября. По данным руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака, переговорные группы двух стран согласовали основную часть параметров будущего соглашения. Он подчеркнул, что проект плана заметно изменился по сравнению с первоначальными предложениями американской стороны.

В Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие контакты помогут согласовать оставшиеся детали и приблизят окончательное оформление договоренностей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

