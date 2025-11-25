Трамп объявил о близости мирной сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры о мирном урегулировании конфликта вокруг Украины подошли к финальной стадии.
Заявление прозвучало во время традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме, где он отметил, что рассчитывал на более быстрый исход, однако процесс, по его словам, продвигается уверенно.
Во вторник также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в Вашингтон 27 ноября. По данным руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака, переговорные группы двух стран согласовали основную часть параметров будущего соглашения. Он подчеркнул, что проект плана заметно изменился по сравнению с первоначальными предложениями американской стороны.
В Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие контакты помогут согласовать оставшиеся детали и приблизят окончательное оформление договоренностей, передает «Радиоточка НСН».
