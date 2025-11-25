Сенатор предупредил о рисках инициативы по профобучению для несдавших ГИА

Инициатива о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, может стать значимым элементом социальной поддержки, однако требует продуманной реализации. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор Игорь Мурог, подчеркнув как потенциальные преимущества, так и возможные негативные последствия.

По словам Мурога, возможность бесплатно поступить в колледжи и техникумы по востребованным в регионах специальностям дает подросткам, столкнувшимся с трудностями в школе, шанс получить профессиональные навыки и перспективу трудоустройства. Он отметил, что в субъектах, испытывающих острую нехватку рабочих кадров, такая мера способна стать полноценным социальным лифтом. Сенатор также положительно оценил идею совмещения обучения с подготовкой к пересдаче экзаменов, что позволит ребятам не потерять учебный год и сохранить мотивацию.