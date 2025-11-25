Назван размер ежегодной семейной выплаты в 2026 году
Работающие родители с невысокими доходами в 2026 году смогут получить около 88 тысяч рублей ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина.
Право на поддержку будет предоставляться семьям, чей среднедушевой доход за предыдущий год не превышает 1,5 прожиточного минимума региона, с учетом всех доходов и имущественных критериев. Размер выплаты определяется разницей между фактически уплаченным НДФЛ и расчетом той же базы по ставке 6%, то есть каждому родителю возвращается около половины и более от уплаченного налога.
Назначением выплат займутся территориальные отделения Социального фонда России. Подать заявление можно будет через портал госуслуг, МФЦ или отделения фонда, при этом большая часть данных будет запрашиваться автоматически в рамках межведомственного обмена.
Пример расчета показывает: при прожиточном минимуме 17,5 тысяч рублей в 2025 году семья из четырех человек при равных доходах родителей сможет получить около 88,2 тысячи рублей. Для семей с тремя детьми максимальный возврат составляет до 110,25 тысяч рублей, для семей с четырьмя детьми — до 132,3 тысячи рублей. Новая схема усиливает адресность поддержки, напрямую связывая ее размер с официальными доходами родителей, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru