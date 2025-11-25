Назван размер ежегодной семейной выплаты в 2026 году

Работающие родители с невысокими доходами в 2026 году смогут получить около 88 тысяч рублей ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина.

Право на поддержку будет предоставляться семьям, чей среднедушевой доход за предыдущий год не превышает 1,5 прожиточного минимума региона, с учетом всех доходов и имущественных критериев. Размер выплаты определяется разницей между фактически уплаченным НДФЛ и расчетом той же базы по ставке 6%, то есть каждому родителю возвращается около половины и более от уплаченного налога.