Ханде Эрчел раскрыла характер звезды «Великолепного века»

Актриса Ханде Эрчел на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Два мира, одно желание», призналась, что участие в проекте вместе со звездой «Великолепного века» Метином Акдюльгером стало для нее давней мечтой. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Эрчел отметила, что партнер по съемкам впечатлил ее профессиональной гибкостью и искренней манерой игры. Она описала Акдюльгера как мягкого человека, способного воплощать на экране совершенно разные характеры, и подчеркнула, что он «играет душой». По словам актрисы, в процессе работы она обнаружила с коллегой немало общего.