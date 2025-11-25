Ханде Эрчел раскрыла характер звезды «Великолепного века»

Актриса Ханде Эрчел на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Два мира, одно желание», призналась, что участие в проекте вместе со звездой «Великолепного века» Метином Акдюльгером стало для нее давней мечтой. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Эрчел отметила, что партнер по съемкам впечатлил ее профессиональной гибкостью и искренней манерой игры. Она описала Акдюльгера как мягкого человека, способного воплощать на экране совершенно разные характеры, и подчеркнула, что он «играет душой». По словам актрисы, в процессе работы она обнаружила с коллегой немало общего.

В фильме «Два мира, одно желание» артисты исполнили роли друзей детства, когда-то влюбленных друг в друга, но разделенных обстоятельствами. Спустя годы их герои вновь встречаются.

Метин Акдюльгер получил широкую известность благодаря роли султана Мурада в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». В его фильмографии — около двадцати проектов, среди которых «Прилив», «Клуб», «Личность», «Спасибо, следующий!» и «Дар», передает «Радиоточка НСН».

