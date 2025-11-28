Туристический налог на сдачу жилых домов поднимет цены на такое размещение всего на 1-2%, что не сыграет роли для туристов, однако слегка уравняет частный сектор с отелями и гостиницами. Об этом НСН рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

В России хотят расширить туристический налог в 2026 году. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ совместно с Минэкономразвития проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации. Уманский отметил, что это нужный шаг.

«Это логичное продолжение работы по легализации услуг средств размещения и выравниванию условий конкуренции в отрасли. Сегодня гостиницы и официальные средства размещения несут полноценную фискальную нагрузку, тогда как значительная часть частного сектора работает вне сопоставимых правил. Это приводит к перекосу рынка и демпингу со стороны частного сектора», - отметил он.

По его словам, налог никак не скажется на поведении туристов, так как рост цен на частное размещение будет незначительным и все равно стоимость будет ниже, чем в гостинице.