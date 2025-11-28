«Турист не заметит»: Зачем в России расширят налог на сдачу частных домов

Илья Уманский объяснил НСН, что налог для частного сектора нужен давно, так как стоимость квартиры у "частника" в два раза дешевле, чем в гостинице, что приводит к сильному перекосу.

Туристический налог на сдачу жилых домов поднимет цены на такое размещение всего на 1-2%, что не сыграет роли для туристов, однако слегка уравняет частный сектор с отелями и гостиницами. Об этом НСН рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

В России хотят расширить туристический налог в 2026 году. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ совместно с Минэкономразвития проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации. Уманский отметил, что это нужный шаг.

«Это логичное продолжение работы по легализации услуг средств размещения и выравниванию условий конкуренции в отрасли. Сегодня гостиницы и официальные средства размещения несут полноценную фискальную нагрузку, тогда как значительная часть частного сектора работает вне сопоставимых правил. Это приводит к перекосу рынка и демпингу со стороны частного сектора», - отметил он.

По его словам, налог никак не скажется на поведении туристов, так как рост цен на частное размещение будет незначительным и все равно стоимость будет ниже, чем в гостинице.

Дагестан, Алтай и Мурманск лидируют по интересу у российских туристов

«Введение туристического сбора на частное размещение повлияет на конечную цену для туриста так же, как и в гостиничном сегменте. Однако важно учитывать, что на цену в первую очередь влияет спрос и конкурентная среда. Поэтому некорректно считать, что стоимость размещения будет расти линейно в зависимости от ставки туристического сбора. Сегодня средняя стоимость аренды квартиры или апартаментов у частного лица в два раза и более ниже, чем цена гостиничного номера: 4 500 рублей против 10 000 рублей. На фоне такой разницы дополнительная нагрузка в 1–2% не окажет существенного влияния на поведение туристов», - пояснил Уманский.

Собеседник НСН также объяснил, что в связи с ростом внутреннего туризма растут и потребности в размещении, которые гостиницы пока удовлетворить не могут. Отсюда и такое развитие частного сектора.

«Причина бурного роста частного сектора в том, что спрос на размещение в ряде регионов значительно опережает рыночное предложение. Полный цикл реализации гостиничного проекта занимает около пяти лет. На этом фоне перепрофилирование квартиры или дачного дома под приём туристов происходит значительно быстрее. Поэтому в условиях взрывного роста внутреннего туризма и нехватки номерного фонда частный сектор начал расти буквально как грибы после дождя. Дополнительным стимулом стали и онлайн-платформы, которые сделали бронь квартиры и апартаментов такой же простой, как и бронь гостиницы. В результате в ряде российских регионов доля частного сектора среди средств размещения уже превышает долю классических гостиниц», - подытожил он.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что регионы восприняли введение туристического налога как обязанность, так что его начали вводить даже совсем не туристические города.

