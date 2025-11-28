Над селением в Северной Осетии сбили БПЛА

Беспилотник уничтожили в Северной Осетии над селением Алханчурт. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Жертв и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», - написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Меняйло добавил, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.

Между тем ночью 28 ноября над территорией России сбили 136 украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».

