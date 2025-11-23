Дагестан, Алтай и Мурманск лидируют по интересу у российских туристов

По его словам, эти регионы смогли сформировать образ «новых туристических территорий» и активно завоевывают сердца россиян. Лидером по динамике роста остается Дагестан и в целом Северный Кавказ.

На втором месте — Мурманская область, которую туристы выбирают ради северного сияния. В пятерку самых быстрорастущих направлений также вошли Калининград, Алтай и Бурятия (в первую очередь благодаря Байкалу). Отдельно глава РСТ отметил рывок Дальнего Востока.

При этом лидеры по абсолютному объему туристического потока остаются прежними, подчеркнул Уманский. Около 50% всего номерного фонда страны сосредоточено в Южном федеральном округе, Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. Именно поэтому по общему количеству гостей вне конкуренции остаются Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург: в других регионах просто физически нет такого количества мест для размещения.

Ранее НСН сообщал, что российские туристы стали чаще отдыхать в горах.