В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе

Несчастный случай произошел на производстве в Бердске Новосибирской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.

«Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий... в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников», - указали в ведомстве.

Сотрудников доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

По данным СМИ, несчастный случай произошел на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ). Отмечалось, что якобы в литейном цехе в расплавленный металл попала вода.

Ранее на заводе в Кургане два сотрудника устроили драку на рабочем месте, одному из участников конфликта сломали челюсть, пишет Ura.ru.

