В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе
Несчастный случай произошел на производстве в Бердске Новосибирской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.
«Предварительно установлено, что 28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий... в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников», - указали в ведомстве.
Сотрудников доставили в больницу. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.
По данным СМИ, несчастный случай произошел на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ). Отмечалось, что якобы в литейном цехе в расплавленный металл попала вода.
Ранее на заводе в Кургане два сотрудника устроили драку на рабочем месте, одному из участников конфликта сломали челюсть, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отец рэпера Macan рассказал, что его сын отправился в армию
- «Турист не заметит»: Зачем в России расширят налог на сдачу частных домов
- В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе
- Лукьяненко рассказал, как создать российскую «Нобелевку» по литературе
- На юге Москвы загорелось административно-складское здание
- «Стопроцентный износ»: К чему приведет заморозка тарифов ЖКУ
- Путин 4-5 декабря посетит Индию
- К главе офиса украинского президента Ермаку пришли с обысками
- Пугачева может потерять товарный знак «Рождественские встречи»
- Эксперты насчитали 63 атакующие промышленность РФ хакерские группировки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru