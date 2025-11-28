В Кремле отказались раскрывать все параметры плана по Украине
Кремль не будет раскрывать все детали мирного плана по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что США передали России основные параметры плана, согласованного с Украиной на встрече в Женеве. Вместе с тем Песков указал, что Москва не хочет вести обсуждение подробностей урегулирования в «публичном мегафонном формате».
«Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков рассказал, что в рамках урегулирования на Украине происходит «серьезный процесс», пишет «Свободная пресса».
