В Кремле отказались раскрывать все параметры плана по Украине

Кремль не будет раскрывать все детали мирного плана по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что США передали России основные параметры плана, согласованного с Украиной на встрече в Женеве. Вместе с тем Песков указал, что Москва не хочет вести обсуждение подробностей урегулирования в «публичном мегафонном формате».

«Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, что в рамках урегулирования на Украине происходит «серьезный процесс», пишет «Свободная пресса».

