Туристам не рекомендуют заразный Тайланд

Как напомнили в Ассоциации туроператоров России, в случае положительного результата теста на коронавирус, если туристу не нужна госпитализация, он отправится на карантин в гостиницу, где будет проживать за свой счёт. При этом цена за пребывание в отеле может превысить 200 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием туроператоры заявили, что спрос на билеты в Таиланд уже начал сокращаться, а в некоторых фирмах даже перестали подтверждать бронь на путешествия в эту страну. Людям советуют приобретать туры в страны с более спокойной ковид-обстановкой: Турцию, Египет, Арабские Эмираты, Доминикану и Кубу.

Ранее в Ассоциация туроператоров России спрогнозировали рост цен на туры в Турцию. Там отметили, что курортные отели этой страны к началу летнего сезона могут подорожать на 25-50% относительно нынешней стоимости.