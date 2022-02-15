Туристам не рекомендуют заразный Тайланд
Россиянам не советуют отправляться на отдых в Тайланд из-за риска заразиться коронавирусом. По данным туристических агентств, за последние несколько недель положительный тест на COVID-19 по прилёте из этой страны был у каждого пятого российского туриста.
Тайские власти заявили о высоком росте показателя заболеваемости коронавирусом именно среди российских туристов, который, по их оценкам, в шесть раз превышает средний по всем странам. Всего из почти четырёх тысяч отдыхавших в стране в начале февраля путешественников положительный ПЦР-тест выявили у 768 человек, что составляет 19%.
Как напомнили в Ассоциации туроператоров России, в случае положительного результата теста на коронавирус, если туристу не нужна госпитализация, он отправится на карантин в гостиницу, где будет проживать за свой счёт. При этом цена за пребывание в отеле может превысить 200 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Опрошенные изданием туроператоры заявили, что спрос на билеты в Таиланд уже начал сокращаться, а в некоторых фирмах даже перестали подтверждать бронь на путешествия в эту страну. Людям советуют приобретать туры в страны с более спокойной ковид-обстановкой: Турцию, Египет, Арабские Эмираты, Доминикану и Кубу.
Ранее в Ассоциация туроператоров России спрогнозировали рост цен на туры в Турцию. Там отметили, что курортные отели этой страны к началу летнего сезона могут подорожать на 25-50% относительно нынешней стоимости.
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