АТОР: Спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в 12 раз
Вакцинные туры в страны Европы, въезд в которые разрешен по российским COVID-сертификатам, стали в 12 раз популярнее среди россиян. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Как отметил в беседе с изданием вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, по данным статистики, в прошлом году с целью туризма из страны выезжали 7,7 млн россиян.
«Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно», — сообщил эксперт.
Горин уточнил, что речь идет о тех гражданах, которым европейский сертификат о вакцинации необходим для личных поездок, работы и учебы. Самыми популярными направлениями для вакцинных туров стали Сербия, Болгария, Греция, Хорватия, ФРГ, а также Армения, пишет Газета.ру.
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