АТОР: Спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в 12 раз

Как отметил в беседе с изданием вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, по данным статистики, в прошлом году с целью туризма из страны выезжали 7,7 млн россиян.

«Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно», — сообщил эксперт.

Горин уточнил, что речь идет о тех гражданах, которым европейский сертификат о вакцинации необходим для личных поездок, работы и учебы. Самыми популярными направлениями для вакцинных туров стали Сербия, Болгария, Греция, Хорватия, ФРГ, а также Армения, пишет Газета.ру.

