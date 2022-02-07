Туры в Турцию к началу сезона могут подорожать на 25-50%
Курортные отели Турции к началу летнего сезона могут подорожать на 25-50% относительно нынешней стоимости. Такой прогноз даёт Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что в 2022 году турецкая республика стала основным «двигателем» кампании раннего бронирования туров на летний отдых.
Объемы продаж туров уже приближаются к показателям допандемийного 2019 года. Доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето равна или превышает 70%. За один день туроператоры получают тысячи заявок, рассказали в АТОР. Чаще всего путёвки бронируются на май, июнь и первую половину июля.
Столь значительная популярность Турции именно в начале февраля объясняется, в частности, заметными скидками в рамках раннего бронирования, цены порой снижаются на 60%. Кроме того, туристам важно, что туроператоры сейчас предлагают путёвки с предоплатой от 10 до 25% и возможностью внести оставшуюся сумму за 10-14 дней до вылета.
При этом цены на отдых в турецких отелях в рублях уже увеличились на 10-25% по сравнению с 2021 годом в связи с падением курса рубля к евро. Предполагается, что цены на туры начнут расти с конца марта.
В АТОР предполагают, что горящих туров в этом году не будет, поскольку в связи с ослаблением пандемии в Турцию массово отправятся немцы и британцы. Все востребованные отели к весенне-летнему сезону, скорее всего, будут уже распроданы, подчеркивают в ассоциации.
По информации туроператоров, по акциям раннего бронирования средняя стоимость тура в Турцию на 10 ночей по системе «всё включено» в июне в отеле 3 звезды начинается от 60 тысяч на двоих, в четырёх звёздах - от 63 тысяч, в пятизвёздочных - от 88 тысяч.
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