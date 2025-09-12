«Не дешевле самолета»: Какой будет цена на ж/д билеты от Москвы до Алма-Аты
Открывая спустя 8 лет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой, РЖД пытается увеличить ВВП России за счет туризма, однако это сложно сделать из-за высоких цен на билеты, сказал НСН Сергей Голов.
Новым железнодорожным направлением от Москвы до Алма-Аты будут пользоваться единицы из-за слишком высоких цен, сопоставимых со стоимостью авиабилетов. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится 26 октября спустя 8 лет, сообщили ТАСС в АО "Пассажирские перевозки". Прямое железнодорожное сообщение между городами прекратилось в 2017 году. По мнению Голова, стоимость на железнодорожный билет до Алма-Аты будет сопоставима с ценой авиабилета.
«Боюсь, что железнодорожный билет будет стоить столько же, сколько и авиаперелет. Ездить на поезде в Алма-Ату, несмотря на обещанные VIP-поезда с душевыми кабинами. С другой стороны, я всегда за увеличение выбора, это приносит положительный результат. РЖД пытается влиться в основной поток выполнения поручений президента по увеличению ВВП страны за счет туризма, но с учетом таких цен это сделать сложно. Я понимаю, что растет доллар, что самолеты тяжело обслуживать, что дорожают запчасти и бензин, но железную дорогу все это никак не затрагивает», — сказал Голов.
Ранее профессор, заведующая кафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Антонина Шаркова заявила, что билеты в купе и СВ могут подорожать до конца года
