Новым железнодорожным направлением от Москвы до Алма-Аты будут пользоваться единицы из-за слишком высоких цен, сопоставимых со стоимостью авиабилетов. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится 26 октября спустя 8 лет, сообщили ТАСС в АО "Пассажирские перевозки". Прямое железнодорожное сообщение между городами прекратилось в 2017 году. По мнению Голова, стоимость на железнодорожный билет до Алма-Аты будет сопоставима с ценой авиабилета.