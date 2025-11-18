СМИ: США вывезли из Японии ракеты Typhon, вызвавшие озабоченность РФ

В Японии с авиабазы Ивакуни эвакуированы американские ракетные комплексы Typhon, сообщает Kyodo.

Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» на «Томагавки»

Их пребывание стало предметом озабоченности российской стороны после серии совместных учений Токио и Вашингтона. Дислоцированные комплексы применяются для запуска американских крылатых ракет «Томагавк» большой дальности.

Ранее Москва заявила, что оставляет за собой право принять меры для защиты национальной безопасности в связи с размещением на территории Японии батареи американского ракетного комплекса Typhon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
