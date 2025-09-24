Цены на карельские достопримечательности возмутили жителей республики. В соцсетях посчитали, во сколько жителю Карелии обойдется небольшое путешествие по Республике. Так, за два дня придется потратить 2570 рублей, чтобы взглянуть на Кивач, вулкан Гирвас, Рускеалу, водопады Ахвенкоски и горы Сампо и Паасо. Ярошевич отметила, что туристам, планирующим отдохнуть в Карелии, нужно рассчитывать на расходы в сутки в районе 8-10 тысяч рублей.

«2570 рублей — это какие-то очень скромные подсчеты. Это только входные билеты на перечисленные объекты, даже без экскурсий. Реальная же стоимость полноценного тура в Карелию, куда войдет хорошее проживание, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, будет в разы выше. Мы делаем туры по системе "все включено" и на небольшие группы до 18 человек. И по нашему опыту, в среднем на полноценное путешествие с качественным сервисом и в небольшой группе можно закладывать примерно 8-10 тысяч рублей в сутки на человека. С каждым годом цена турпакета растет на 10-15%», — сказала собеседница НСН.