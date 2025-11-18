Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч

Наибольшая стоимость корзины зафиксирована в Чукотском АО и Москве, наименьшая — в Саратовской и Астраханской областях. Ключевыми факторами региональной дифференциации цен являются неравномерный рост доходов населения, различия в затратах на логистику и производство, а также уровень конкурентной среды.

Ранее в РАНХиГС рассказали, как снизился уровень бедности в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

