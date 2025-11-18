Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч

По информации Росстата, ценовой разрыв между регионами России по стоимости фиксированного набора товаров, включающего 83 позиции, впервые за два года продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 12% и составив 19 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Силуанов: Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию на 1%

Наибольшая стоимость корзины зафиксирована в Чукотском АО и Москве, наименьшая — в Саратовской и Астраханской областях. Ключевыми факторами региональной дифференциации цен являются неравномерный рост доходов населения, различия в затратах на логистику и производство, а также уровень конкурентной среды.

Ранее в РАНХиГС рассказали, как снизился уровень бедности в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

