Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч
По информации Росстата, ценовой разрыв между регионами России по стоимости фиксированного набора товаров, включающего 83 позиции, впервые за два года продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 12% и составив 19 тысяч рублей, сообщают «Известия».
Наибольшая стоимость корзины зафиксирована в Чукотском АО и Москве, наименьшая — в Саратовской и Астраханской областях. Ключевыми факторами региональной дифференциации цен являются неравномерный рост доходов населения, различия в затратах на логистику и производство, а также уровень конкурентной среды.
Ранее в РАНХиГС рассказали, как снизился уровень бедности в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
