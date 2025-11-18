СМИ: Данные об измерении скорости интернета будут передаваться властям
На платформе «Госуслуги» в декабре текущего года будет внедрен новый сервис измерения скорости интернета, сообщают «Известия».
Собранные в результате тестирования данные предназначены как для самих пользователей, так и для государственных органов. Власти намерены использовать эту информацию для мониторинга качества интернет-покрытия в масштабах всей России и для последующего взаимодействия с операторами связи.
Инициативу поддерживают и крупные операторы. Ранее доминирующую позицию на рынке занимал зарубежный сервис SpeedTest, который был заблокирован в связи с рисками передачи конфиденциальных данных за пределы страны, что могло быть использовано для планирования кибератак. По словам экспертов, это не единственный сервис, транслирующий чувствительные сведения за границу.
Замедление интернета у слишком активных пользователей нужно для того, чтобы их соседи могли пользоваться мобильным или домашним интернетом с нормальной скоростью, сказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
