Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу
В Оренбургской области суд санкционировал арест гражданина Узбекистана, обвиняемого в ограблении несовершеннолетней, сообщает runews24.
Инцидент с нападением на 15-летнюю школьницу произошел днем в городе Бузулук. По данным следствия, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проследил за девочкой по пути из школы. Напав на несовершеннолетнюю, загнал ее в угол, нанес удар в живот и похитил мобильный телефон.
Пресечь преступление удалось благодаря вмешательству прохожих — женщины с дочерью, которые пришли на помощь школьнице. Испугавшись их реакции, грабитель вернул телефон и скрылся с места происшествия. Иностранец будет содержаться под стражей до 15 января 2026 года, пока по делу проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее в Москве у стен Кремля мигранты устроили намаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч
- Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу
- СМИ: США вывезли из Японии ракеты Typhon, вызвавшие озабоченность РФ
- Медведев: Сделка Украины и Франции по истребителям Rafale коррупционна
- Депутат Аксененко: Нужно ограничить первоначальный взнос по ипотеке до 20%
- СМИ: Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину
- Россиян предложено сажать на год за тунеядство
- «Герани» подбили танкер с газом, прибывший на Украину
- В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме
- Скончались знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru