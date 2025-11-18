Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу

В Оренбургской области суд санкционировал арест гражданина Узбекистана, обвиняемого в ограблении несовершеннолетней, сообщает runews24.

Инцидент с нападением на 15-летнюю школьницу произошел днем в городе Бузулук. По данным следствия, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проследил за девочкой по пути из школы. Напав на несовершеннолетнюю, загнал ее в угол, нанес удар в живот и похитил мобильный телефон.

Пресечь преступление удалось благодаря вмешательству прохожих — женщины с дочерью, которые пришли на помощь школьнице. Испугавшись их реакции, грабитель вернул телефон и скрылся с места происшествия. Иностранец будет содержаться под стражей до 15 января 2026 года, пока по делу проводятся все необходимые следственные действия.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
