Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу

Инцидент с нападением на 15-летнюю школьницу произошел днем в городе Бузулук. По данным следствия, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проследил за девочкой по пути из школы. Напав на несовершеннолетнюю, загнал ее в угол, нанес удар в живот и похитил мобильный телефон.

Пресечь преступление удалось благодаря вмешательству прохожих — женщины с дочерью, которые пришли на помощь школьнице. Испугавшись их реакции, грабитель вернул телефон и скрылся с места происшествия. Иностранец будет содержаться под стражей до 15 января 2026 года, пока по делу проводятся все необходимые следственные действия.

