Тунис отменил двухнедельный карантин для организованных туристов

Все туристы, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, больше не будут проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщает Carthage Group со ссылкой на министерство по туризму Туниса.

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Путешественникам нужно иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Кроме того, путешественникам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Получен он должен быть не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс.

Туристам до вылета необходимо заполнить анкету на сайте: https://app.e7mi.tn.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала о новых правилах за рубежом для туристов. Она также отметила, что каждая открывшаяся страна дает надежду на возврат к докризисным путешествиям.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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