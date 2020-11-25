Тунис отменил двухнедельный карантин для организованных туристов

Путешественникам нужно иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Кроме того, путешественникам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Получен он должен быть не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс.

Туристам до вылета необходимо заполнить анкету на сайте: https://app.e7mi.tn.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала о новых правилах за рубежом для туристов. Она также отметила, что каждая открывшаяся страна дает надежду на возврат к докризисным путешествиям.



