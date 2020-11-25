Тунис отменил двухнедельный карантин для организованных туристов
Все туристы, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, больше не будут проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщает Carthage Group со ссылкой на министерство по туризму Туниса.
Путешественникам нужно иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура. Кроме того, путешественникам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Получен он должен быть не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс.
Туристам до вылета необходимо заполнить анкету на сайте: https://app.e7mi.tn.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала о новых правилах за рубежом для туристов. Она также отметила, что каждая открывшаяся страна дает надежду на возврат к докризисным путешествиям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- «Физрук, а не тренер». ЦСКА ответил на оскорбления Черчесова
- Министр обороны ФРГ оценила угрозу со стороны России
- Тунис отменил двухнедельный карантин для организованных туристов
- Добровинский будет представлять интересы Рогозина в суде
- Суд Голландии отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru