В АТОР рассказали о новых правилах за рубежом для туристов

«Известие об этом вызвало беспокойство у наших туристов. Но, как выяснилось, иностранцам не требуется соблюдать комендантский час. И хотя в ресторанах не посидишь, все же есть возможность погулять, купить продукты навынос и, возможно, поужинать у себя в номере», – сказала она.

Кроме того, накануне в Сербии, еще одной доступной для россиян стране, усилили контроль над соблюдением масочного режима, ввели ограничения в сфере торговли, общественного питания, а также по мероприятиям. По мнению Ломидзе, это не помешает туристам наслаждаться прогулками по улицам Белграда.

«Это еще одно зарубежное направление, которое пользуется повышенным спросом в виду практически полного отсутствия Европы на туристической карте в этом году. Поездки в Сербию – это, в основном, поездки на викэнд. Это культурный, неспешный, познавательный отдых в самом сердце Европы. Несмотря на усиление ограничений, как минимум, по Белграду погулять будет можно», – отметила она в беседе с НСН.

Кроме того, Ломидзе в интервью НСН, комментируя открытие авиасообщения между Россией и Венесуэлой, подчеркнула, что каждое открывшееся международное направление дает надежду на возврат к докризисным путешествиям.

