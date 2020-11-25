В АТОР рассказали о новых правилах за рубежом для туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в эфире НСН отметила, что каждая открывшаяся страна дает надежду на возврат к докризисным путешествиям.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во всем мире новые ограничения были введены на одном из самых излюбленных зарубежных направлений среди россиян – в Турции. На всей территории страны ввели комендантский час на неопределенный срок. Заведения общепита теперь работают только на вынос и на доставку, а людям старше 65 лет и моложе 20 лет ограничен выход из дома.
Однако, как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН, ограничительные меры не касаются прилетающих на отдых иностранцев.
«Известие об этом вызвало беспокойство у наших туристов. Но, как выяснилось, иностранцам не требуется соблюдать комендантский час. И хотя в ресторанах не посидишь, все же есть возможность погулять, купить продукты навынос и, возможно, поужинать у себя в номере», – сказала она.
Кроме того, накануне в Сербии, еще одной доступной для россиян стране, усилили контроль над соблюдением масочного режима, ввели ограничения в сфере торговли, общественного питания, а также по мероприятиям. По мнению Ломидзе, это не помешает туристам наслаждаться прогулками по улицам Белграда.
«Это еще одно зарубежное направление, которое пользуется повышенным спросом в виду практически полного отсутствия Европы на туристической карте в этом году. Поездки в Сербию – это, в основном, поездки на викэнд. Это культурный, неспешный, познавательный отдых в самом сердце Европы. Несмотря на усиление ограничений, как минимум, по Белграду погулять будет можно», – отметила она в беседе с НСН.
Кроме того, Ломидзе в интервью НСН, комментируя открытие авиасообщения между Россией и Венесуэлой, подчеркнула, что каждое открывшееся международное направление дает надежду на возврат к докризисным путешествиям.
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