Большинство российских туристов при поездках за границу страхуются от COVD-19
В сентябре-октябре 2020 года 58 российских туристов заразились коронавирусом при поездках за границу, что составило 0,2 процента из всех застрахованных в «Ингосстрахе» клиентов по программе выезжающих за границу (ВЗР).
В компании сообщили, что 49 заболевших туристов обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще 6 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в ОАЭ, 3 туриста заболели на Мальдивах. У всех была страховка и они получили необходимую медицинскую помощь.
«Несмотря на то, что по понятным причинам россияне стали значительно реже выезжать за пределы страны, Турция остается одним из наиболее любимых и доступных направлений отдыха для наших граждан. Именно на эту страну приходился основной туристический поток за последние два месяца, что обуславливает и соответствующее количество обращений от отдыхающих там, - рассказал НСН заместитель начальника управления урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Вадим Тарасов, - Отметим, что россияне осознают существующие риски, о чем свидетельствует рост спроса на расширенный продукт ВЗР. В частности, примерно 90% застрахованных по программе ВЗР включают риск по коронавирусу в страховое покрытие».
Чтобы получить медицинскую помощь через страховую компанию, находясь за рубежом, до начала поездки туристу необходимо оформить полис, включающий оплату расходов при заболевании коронавирусом. Если турист покупает полис через сайт компании «Ингосстрах», он может включить в страховое покрытие риск «Сovid» с повышающим коэффициентом 1,15. При выявлении заболевания необходимо связаться с сервисным центром страховой компании (он указан в страховом полисе) и затем действовать в соответствии с рекомендациями экспертов.
Стоимость лечения коронавируса за рубежом, включая госпитализацию, обходится примерно в 3 тысячи евро. Если болезнь сопровождается тяжелой формой пневмонии, стоимость лечения может увеличиться до 11 тысяч евро. В случае, если застрахованный пропустил свой рейс по причине нахождения на госпитализации, страховая компания оплачивает ему приобретение нового авиабилета в рамках Правил страхования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Названа себестоимость iPhone 12
- Большинство российских туристов при поездках за границу страхуются от COVD-19
- Больше 500 человек умерли за сутки в России от коронавируса
- Шотландия первой в мире закрепила в законе право женщин на бесплатные тампоны
- СМИ: Сербия опаздывает с вводом своего участка «Турецкого потока»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru