Большинство российских туристов при поездках за границу страхуются от COVD-19

В сентябре-октябре 2020 года 58 российских туристов заразились коронавирусом при поездках за границу, что составило 0,2 процента из всех застрахованных в «Ингосстрахе» клиентов по программе выезжающих за границу (ВЗР).

В компании сообщили, что 49 заболевших туристов обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще 6 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в ОАЭ, 3 туриста заболели на Мальдивах. У всех была страховка и они получили необходимую медицинскую помощь.

«Несмотря на то, что по понятным причинам россияне стали значительно реже выезжать за пределы страны, Турция остается одним из наиболее любимых и доступных направлений отдыха для наших граждан. Именно на эту страну приходился основной туристический поток за последние два месяца, что обуславливает и соответствующее количество обращений от отдыхающих там, - рассказал НСН заместитель начальника управления урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Вадим Тарасов, - Отметим, что россияне осознают существующие риски, о чем свидетельствует рост спроса на расширенный продукт ВЗР. В частности, примерно 90% застрахованных по программе ВЗР включают риск по коронавирусу в страховое покрытие».