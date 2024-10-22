Плюс 40% к цене: Средняя заполняемость гостиниц в России в этом году составила 80%

В свою очередь другой вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сказал НСН, что в этом году в Москву приехало вдвое больше туристов, чем годом ранее.

«Посещаемость Москвы в этом году выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Однако надо понимать, что в прошлом году в принципе туристов было немного. Сейчас рост турпотока в Москву и Санкт-Петербург обусловлен российскими туристами, которые приезжают из регионов. Поток иностранных туристов у нас пока небольшой и останется таким в ближайшее время, потому что из Европы к нам в 2018-2019 годах приезжало очень много людей. Сейчас в основном к нам приезжают туристы из Китая, ОАЭ, Индии, с Ближнего Востока, например, из Ирана. Туристические группы иностранцев часто посещают не только музеи и парки столицы, а еще и торговые центры», - сказал собеседник НСН.



Ранее вице-президент АТОР Александр Курносов в беседе с НСН заявил, что отмена бронирований наносит ощутимый урон отелям, которые часто не успевают повторно заполнить свой номерной фонд.

