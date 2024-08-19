«До 22% отмены»: В АТОР поддержали введение невозвратных тарифов для отелей

В Минэкономразвития подготовили изменения в правилах предоставления гостиничных услуг, которые позволят туристам при бронировании отеля выбрать возвратный или невозвратный тариф, следует из размещенного на портале официальной информации проекта постановления правительства. Нововведение может вступить в силу с 1 марта 2025 года. По словам Курносова, это позволит отелям снизить издержки.

«Отказ от проживания наносит урон гостинице, которая планирует получить определенное количество туристов. При аннуляции отели часто не успевают вновь заполнить весь свой номерной фонд. На сегодня в сегменте деловых поездок примерно 13% аннуляций запросов на бронирование проживания. В сегменте В2С, то есть при розничных продажах туристам, аннуляции бронирований достигают 19-22%.», - заявил он.