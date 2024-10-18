«Прогулки, шопинг и лыжи»: Назван топ городов РФ, интересных иностранным туристам

Иностранные туристы при поездках в Россию чаще всего выбирают к посещению Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Северный Кавказ, рассказал генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что введение электронных виз и ослабление курса рубля способствовали увеличению спроса иностранцев на поездки в РФ вдвое год к году по итогам сентября 2024 года. Отмечается, что поток иностранных туристов может поддержать развитие гостиничного рынка. Согласно данным, зарубежные гости тратят на размещение в российских отелях почти на 20% больше россиян. Арутюнов перечислил страны, из которых туристы чаще всего ездят в Россию.