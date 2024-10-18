«Прогулки, шопинг и лыжи»: Назван топ городов РФ, интересных иностранным туристам
Лидерами по посещению России стали туристы из Китая, Индии и стран Ближнего Востока, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Иностранные туристы при поездках в Россию чаще всего выбирают к посещению Москву, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Северный Кавказ, рассказал генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что введение электронных виз и ослабление курса рубля способствовали увеличению спроса иностранцев на поездки в РФ вдвое год к году по итогам сентября 2024 года. Отмечается, что поток иностранных туристов может поддержать развитие гостиничного рынка. Согласно данным, зарубежные гости тратят на размещение в российских отелях почти на 20% больше россиян. Арутюнов перечислил страны, из которых туристы чаще всего ездят в Россию.
«Все больше и больше туристов из Ближнего Востока, они приезжают в Москву, Питер, многие в Казань едут, на Северный Кавказ. В эти города приезжают и другие иностранные туристы. На фоне того, что вокруг Израиля творится, поток также увеличился. В Европе сейчас к арабам разное отношение, а в России всегда, в принципе, ко всем иностранцам относятся хорошо, с уважением. Также привлекает Сочи, причем и в летнее, и в зимнее время. Жители Дубая прилетают в Сочи покататься на лыжах. Очень способствует развитию туризма электронная виза, упрощение визовых процедур привлекает иностранцев», – сказал Арутюнов.
Он отметил, что лидерами по посещению России, кроме туристов из стран Ближнего Востока, стали также туристы из Китая и Индии.
«Лидерами по посещению являются туристы из Китая и стран Ближнего Востока, довольно много приезжали из Ирана. Растет поток из Индии. При этом есть разные статистики – например, по пересечению границ. В таком случае считаются и казахи, и армяне, и азербайджанцы», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Арутюнов рассказал о большой заполняемости гостиниц Москвы. По его словам, теперь в них трудно найти свободные места на ближайшие даты.
«Могу судить по заполнению московских гостиниц, периодически мы сталкиваемся с заселением наших зарубежных партнеров. Их стало приезжать больше именно в командировки, чем год-два назад. Если раньше все легко подтверждалось и стоило не таких больших денег, то сейчас в московских гостиницах очень трудно найти свободные номера на ближайшие даты. Большая заполняемость особенно в пятизвездочных гостиницах. Также часто приезжают бизнесмены, которые совмещают дела с прогулками и шопингом», – добавил он.
Ранее Росстат сообщил, что за август Россию посетили больше миллиона иностранных туристов, что стало максимумом за два года. Последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в РФ в сентябре 2022 года, Вкупе за январь – август страну посетили 6,07 миллионов иностранцев, что выше, чем в 2022 и 2023 годах, передает «Радиоточка НСН».
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