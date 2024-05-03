«От 150 тысяч рублей»: В туриндустрии призвали открыть больше отелей на Байкале

По его словам, на Байкале должен побывать каждый, так как это абсолютно уникальный край.



«На Байкале точно есть, что посмотреть. Не только россияне туда ездят. На Байкале, например, проводят фестивали ледяных скульптур - сама природа создает эти творения изо льда, а человек просто шлифует. Иностранцы называют Байкал морем. Там потрясающая энергетика! Я сам лично ходил несколько раз в экспедицию за уходящим льдом, это потрясающе! Лед разламывается, его гонит на север. Это происходит в конце мая как раз. На Байкале все уникально: там множество эндемиков и среди растений, и среди растений, и рыб. Уникальное место!» - заключил Ламшин.

Ранее стало известно, что рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

