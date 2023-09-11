«Тринидад вместо Бали»: Планы МИД о безвизовой Америке сравнили с Занзибаром

Безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки привлечет туда российских туристов, но не заменит Бали и Пхукет, заявили НСН эксперты туриндустрии.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин ранее заявил, что Москва работает над задачей сделать безвизовой всю Латинскую Америку.