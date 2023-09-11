«Тринидад вместо Бали»: Планы МИД о безвизовой Америке сравнили с Занзибаром

Страны Латинской Америки не заменят россиянам Индонезию и Таиланд, сказал в эфире НСН Сергей Голов, а Алексан Мкртчян поделился восторгом от безвизового режима с Танзанией и Гамбией.

Безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки привлечет туда российских туристов, но не заменит Бали и Пхукет, заявили НСН эксперты туриндустрии.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин ранее заявил, что Москва работает над задачей сделать безвизовой всю Латинскую Америку.

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«Да, это будет востребовано, однако Таиланду с Индонезией эти направления конкуренции не составят. Отрицательной стороной может стать незаконная миграция», - сказал НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Со своей стороны, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян указал НСН, что таким образом МИД может повысить рейтинг российского паспорта.

«Есть так называемый рейтинг паспортов, российский паспорт занимает там далеко не первое место. Не важно, с кем вы устанавливаете безвизовые отношения, - с Тринидадом и Тобаго или с Науру, - рейтинг паспорта страны поднимается, поэтому МИД все делает абсолютно верно. Сейчас это более ста безвизовых стран, будет 120-150-200, это замечательно», - обрадовался Мкртчян.

При этом он сравнил новые маршруты с путешествиями россиян в Гамбию и на Занзибар.

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«Я никогда не думал, что из России полетят самолеты на Занзибар, а осенью 2020 года туда полетели рейсы из 12 городов России: из Казани, Екатеринбурга, Самары, Уфы. Туда слетали тысячи россиян и замечательно, что у нас безвизовый режим с Танзанией. Пять лет назад рейсы полетели туда, куда никто представить не мог: в Гамбию. Никто не знает, где эта страна находится, а у нас с ней тоже безвизовый режим. То же самое – Тринидад и Тобаго. Сейчас у кого-то это вызовет улыбку, а через год-два туда будут прямые рейсы из 15 городов России», - предположил собеседник НСН.

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов ранее рассказал «Культурному гиду НСН», как гастрольный тур может превратиться в путешествие. Он, в частности, отметил камчатских сивучей.

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ФОТО: РИА Новости
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