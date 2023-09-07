«Сивучи и апостолы»: Лидер группы «АнимациЯ» о дебютной книге и путешествиях

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет первый после летних каникул обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов, который скоро поедет в гастрольный тур с победителями конкурса «НАШЕСТВИЕ. Молодые ветра».

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Музыкальный уикенд в столице откроет сегодня группа «Крематорий», которая представит свой новый альбом «Сладкий Элвис» (7 сентября, клуб «16 Тонн»). Сергей Галанин в пятницу даст большой осенний концерт (8 сентября, «16 Тонн»), а в субботу дни рождения на сцене отметят лидеры групп «Бахыт Компот» и «Маша и Медведи» Вадим Степанцов (9 сентября, «Урбан») и Мария Макарова (9 сентября, «16 Тонн»).

В Петербурге в выходные прогремит «Кинчев Фест», где помимо «Алисы» выступят, в частности, «Йорш», «Пилот» и «КняZz», Казань зажгут Найк Борзов, «Мураками» и The Hatters, а «Пикник» откроет 10 сентября в Калининграде гастрольный тур с новой программой «Будущее ждет нас». Кроме того, фанаты Егора Летова в выходные будут отмечать концертами день рождения лидера «Гражданской обороны».

Ну а победители конкурса «НАШЕСТВИЕ. Молодые ветра» в октябре отправятся в турне по восьми регионам России, от Красноярска до Феодосии. Вместе с молодыми музыкантами поедут и их наставники, в числе которых Константин Кулясов.

«Судить – это абсолютно точно не мое, можно немножко поделиться опытом, именно так я это и рассматриваю. Какое-то абсолютно новое качество я приобрел на пятом десятке. В моем случае это история, где человек сделал себя сам, я сам себе строил путь, сам чертил дорожную карту, сам ехал, и то, что у людей такая уникальная возможность сделать это при помощи профессионалов, это большое счастье для них», - отметил лидер группы «АнимациЯ».

При этом он рассказал, как гастрольный тур может превратиться в увлекательное путешествие.

«Мы даем более 150 концертов в год, в промежутках нам удается выпускать альбом, совершенно недавно мы выпустили мини-альбом «Абрис». Я жил в супермаленьком городе в 120 км от Казани, и там было некуда ходить от слова совсем. При этом у нас огромная большая страна, в каждом регионе есть просто великолепные места, по ней можно путешествовать бесконечно долго. Братцы, от Камчатки до Алтая, от Архангельска до Сочи у нас есть, куда поехать. Например, на Камчатке я стоял в центре города и видел, как в море купаются сивучи, это удивительно. В России интересно всё. В Улан-Удэ потрясающая атмосфера буддисткой республики, в Астрахани есть настоящая пустыня, на Камчатке медведи, сивучи, вулканы, в Нерюнгри и Чите золото, на Байкале омуль, в Новосибирске великолепный театр, в Омске нет метро, в Казани мало коренных казанцев и очень красиво, в Мурманске тепло», - отметил Кулясов.

