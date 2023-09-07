«Сивучи и апостолы»: Лидер группы «АнимациЯ» о дебютной книге и путешествиях
Константин Кулясов рассказал в эфире НСН, где найти сивучей, золото и вулканы, предпочел «Догму» «Чебурашке» и приоткрыл тайну книги о рок-н-ролле, апостолах музыки, матрице, шляпе и Боге.
Концерты: «Элвис, Сивучи и Кинчев»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет первый после летних каникул обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов, который скоро поедет в гастрольный тур с победителями конкурса «НАШЕСТВИЕ. Молодые ветра».
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Музыкальный уикенд в столице откроет сегодня группа «Крематорий», которая представит свой новый альбом «Сладкий Элвис» (7 сентября, клуб «16 Тонн»). Сергей Галанин в пятницу даст большой осенний концерт (8 сентября, «16 Тонн»), а в субботу дни рождения на сцене отметят лидеры групп «Бахыт Компот» и «Маша и Медведи» Вадим Степанцов (9 сентября, «Урбан») и Мария Макарова (9 сентября, «16 Тонн»).
В Петербурге в выходные прогремит «Кинчев Фест», где помимо «Алисы» выступят, в частности, «Йорш», «Пилот» и «КняZz», Казань зажгут Найк Борзов, «Мураками» и The Hatters, а «Пикник» откроет 10 сентября в Калининграде гастрольный тур с новой программой «Будущее ждет нас». Кроме того, фанаты Егора Летова в выходные будут отмечать концертами день рождения лидера «Гражданской обороны».
Ну а победители конкурса «НАШЕСТВИЕ. Молодые ветра» в октябре отправятся в турне по восьми регионам России, от Красноярска до Феодосии. Вместе с молодыми музыкантами поедут и их наставники, в числе которых Константин Кулясов.
«Судить – это абсолютно точно не мое, можно немножко поделиться опытом, именно так я это и рассматриваю. Какое-то абсолютно новое качество я приобрел на пятом десятке. В моем случае это история, где человек сделал себя сам, я сам себе строил путь, сам чертил дорожную карту, сам ехал, и то, что у людей такая уникальная возможность сделать это при помощи профессионалов, это большое счастье для них», - отметил лидер группы «АнимациЯ».
При этом он рассказал, как гастрольный тур может превратиться в увлекательное путешествие.
«Мы даем более 150 концертов в год, в промежутках нам удается выпускать альбом, совершенно недавно мы выпустили мини-альбом «Абрис». Я жил в супермаленьком городе в 120 км от Казани, и там было некуда ходить от слова совсем. При этом у нас огромная большая страна, в каждом регионе есть просто великолепные места, по ней можно путешествовать бесконечно долго. Братцы, от Камчатки до Алтая, от Архангельска до Сочи у нас есть, куда поехать. Например, на Камчатке я стоял в центре города и видел, как в море купаются сивучи, это удивительно. В России интересно всё. В Улан-Удэ потрясающая атмосфера буддисткой республики, в Астрахани есть настоящая пустыня, на Камчатке медведи, сивучи, вулканы, в Нерюнгри и Чите золото, на Байкале омуль, в Новосибирске великолепный театр, в Омске нет метро, в Казани мало коренных казанцев и очень красиво, в Мурманске тепло», - отметил Кулясов.
Театр и книги: «Ни слова о Пастернаке»
Сентябрь – время открытия театрального сезона и больших премьер. В числе самых популярных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Юрия Грымова «О дивный новый мир» в театре «Модерн», «обыкновенная трагедия» «Войцек» в Театре им. Вл.Маяковского и комедия о пожилых актерах «Осколки шоу-бизнеса» (Московский международный Дом музыки).
Театралов Петербурга заинтересовали «Сердцедёр» и «Зверь», в Екатеринбурге идут на «Неизлечимых», а в Воронеже встретят постановку мастерской Петра Фоменко «Доктор Живаго» по одноименному роману Бориса Пастернака.
Ну а Константин Кулясов сообщил НСН, что буквально через пару недель выйдет его дебютная книга, а точнее первая из ее трех частей под названием «Ни слова о Пастернаке».
«Это не трилогия, это просто три части одной и той же книги. Это книга, которую никто не ждёт. Это книга, написанная от обиды на предательство жанра. Это книга о настоящем рок-н-ролле. Это книга о дороге. Это книга о матрице, шляпе и Боге. Это книга о времени. Это книга обо мне и апостолах этой всей музыки. В основе книги лежит автобиография коллектива, но на самом деле это не тупое изложение и констатация фактов, это будет вполне себе художественное произведение. Причем здесь Пастернак, пока не скажу, люди должны это прослушать. Сначала книга выйдет в аудиоформате, потом мы это будем делать в бумажном виде, но уже когда озвучим все три части», - рассказал Кулясов, посоветовав всем начинать познание литературы с классики, «а потом, как попрет».
Две Ароновых и одна «Догма»
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе главных премьер сразу две картины с Марией Ароновой (на фото), это лидирующая по предварительным сборам мелодрама «Я делаю шаг» и комедия «Праздники».
При этом режиссера Ольгу Акатьеву вдохновила песня группы The Hatters «Я делаю шаг», которая стала не только саундтреком, но и названием картины.
Главным событием для малышей станет китайский мультфильм «Пернатый Патруль», ну а поклонников голливудского кино может заинтересовать картина «Голда. Судный день», в которой оскароносная Хелен Миррен сыграет премьера Израиля Голду Мейр.
Ну а Константин Кулясов рассказал НСН, что название группы «АнимациЯ» не связано с мультфильмами, рекомендовав знаменитый фильм Кевина Смита «Догма» с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном.
«На самом деле это название ничего не означает и дело тут не в предпочтениях, просто так рандомно получилось. В кино хожу редко, я в основном занят в студии и воспитанием детей. Стараюсь детей держать подальше от телевизора и тому подобных вещей, и очень избирательно даю им материал. Мне намного ближе и дороже фильм "Догма", чем "Чебурашка". Что касается любимых актеров, я вообще так не мыслю, в Библии даже написано: "Не сотвори себе кумира". Есть люди усердные, которые профессионально работают над собой, над своими образами, этих людей я уважаю. Их на самом деле немало, но есть очень много посредственностей, но это так везде, во всех сферах», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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