МИД РФ: Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой

Задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он отметил, что работа над этим уже идет, процесс согласования запущен.

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Сегодня же стало известно, что Россия предложила пяти странам, в том числе Саудовской Аравии и Малайзии, полностью отменить туристические визы. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Москва развивает тему перехода к безвизу с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, полную отмену виз Москва предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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