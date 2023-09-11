МИД РФ: Москва намерена установить безвиз со всей Латинской Америкой
Задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Он отметил, что работа над этим уже идет, процесс согласования запущен.
Сегодня же стало известно, что Россия предложила пяти странам, в том числе Саудовской Аравии и Малайзии, полностью отменить туристические визы. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Москва развивает тему перехода к безвизу с государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, полную отмену виз Москва предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru