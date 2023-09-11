«Обдерут на границе»: Россиянам посоветовали брать одноразовый чемодан в ЕС

«В Евросоюзе законопослушные государственные служащие – инструкция поступила, значит, они ее полностью выполнят. Скорее всего, будет предоставлен сервис покупки каких-то чемоданов, смартфонов, ноутбуков на месте. Если говорим про автомобили, то, скорее всего, будет предоставлен пункт временной стоянки автомобилей, а дальше – в аренду», - сказал собеседник НСН.

По его словам, россиян продолжат впускать в Евросоюз, но при этом обдерут до нитки.

«Желательно, чтобы наше государство вступилось за своих граждан, отстояв наши законные права за рубежом. Когда мы отстоим свои консульства за границей, тогда они и будут серьезнее относиться к тому, чтобы отнимать личные вещи россиян. Рисков того, что граждан РФ не впустят в Евросоюз я не вижу, а вот то, что впустят и обдерут – 100%. Про возможность как-то оспорить прецеденты можно забыть вообще. Теоретически – можно, конечно, но это будет длиться годами. Российская судебная система по сравнению с западной очень быстрая, хотя многие ее критикуют. У нас месяцы-кварталы рассматривают дела, на Западе же это года и десятилетия. Так что надо просто забыть и иметь в виду, чтобы просто не попасть в эту ловушку, чтобы если и отнимут, не жалеть», - заключил правозащитник.

Ранее Ванин в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал оспаривать изъятие у России активов в ООН, а не в судах.

