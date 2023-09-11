«Обдерут на границе»: Россиянам посоветовали брать одноразовый чемодан в ЕС
Граждан России будут впускать в Евросоюз, но на границе обдерут 100%, заявил НСН юрист-международник Валерий Ванин.
В случае поездки в Евросоюз нужно брать с собой то, с чем не будет жалко расстаться на границе, заявил НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин, комментируя недавние новости о запрете россиянам въезда на территорию ЕС со своими смартфонами, ноутбуками, а также на автомобилях, зарегистрированных в России.
«В Евросоюзе законопослушные государственные служащие – инструкция поступила, значит, они ее полностью выполнят. Скорее всего, будет предоставлен сервис покупки каких-то чемоданов, смартфонов, ноутбуков на месте. Если говорим про автомобили, то, скорее всего, будет предоставлен пункт временной стоянки автомобилей, а дальше – в аренду», - сказал собеседник НСН.
По его словам, россиян продолжат впускать в Евросоюз, но при этом обдерут до нитки.
«Желательно, чтобы наше государство вступилось за своих граждан, отстояв наши законные права за рубежом. Когда мы отстоим свои консульства за границей, тогда они и будут серьезнее относиться к тому, чтобы отнимать личные вещи россиян. Рисков того, что граждан РФ не впустят в Евросоюз я не вижу, а вот то, что впустят и обдерут – 100%. Про возможность как-то оспорить прецеденты можно забыть вообще. Теоретически – можно, конечно, но это будет длиться годами. Российская судебная система по сравнению с западной очень быстрая, хотя многие ее критикуют. У нас месяцы-кварталы рассматривают дела, на Западе же это года и десятилетия. Так что надо просто забыть и иметь в виду, чтобы просто не попасть в эту ловушку, чтобы если и отнимут, не жалеть», - заключил правозащитник.
Ранее Ванин в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал оспаривать изъятие у России активов в ООН, а не в судах.
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