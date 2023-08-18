Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран

По её словам, визу также можно получить и в консульстве.

Эксперт отметила, что стоимость недельного тура в Иран стартует с отметки в 240 тысяч рублей. Несмотря на то, что эта страна ещё не пользуется большой популярности у российских туристов, иранское население доброжелательно относится к гражданам РФ.

Ансталь предупредила, что, отправляясь на отдых в Иран, россиянам придется соблюдать дресс-код, так как это мусульманская страна.