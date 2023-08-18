Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран
Граждане России, отправляясь на отдых, могут оформить визу в Иран заранее в электронном виде или поставить ее после прибытия в страну, имея на руках референс-код, выданный в министерстве иностранных дел Исламской республики, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь, сообщает NEWS.ru.
По её словам, визу также можно получить и в консульстве.
Эксперт отметила, что стоимость недельного тура в Иран стартует с отметки в 240 тысяч рублей. Несмотря на то, что эта страна ещё не пользуется большой популярности у российских туристов, иранское население доброжелательно относится к гражданам РФ.
Ансталь предупредила, что, отправляясь на отдых в Иран, россиянам придется соблюдать дресс-код, так как это мусульманская страна.
«Женщины в обязательном порядке носят длинные юбки или брюки, а также верхнюю одежду, закрывающую локти, и головной убор», - уточнила тревел-блогер.
Она также добавила, ряд гостиниц не позволит поселить пару в одном номере, если их отношения официально не зарегистрированы.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что в Иране любят россиян и путешествие в эту страну может заменить экскурсионные туры по Европе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах
- На форуме «Армия» показали новую антиматериальную винтовку «Астарта»
- Продажи «Кенов» в России выросли после выхода фильма «Барби»
- Роскомнадзор готов рассмотреть запрет публикации фото атак дронов
- Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран
- Британия заключила контракты на 90 млн фунтов на поставку Украине ПВО
- В Новороссийске ликвидировали открытое горение в грузовом терминале
- Чеченские власти одобрили избиение обвиняемого в сожжении Корана
- LNT: Экономическая стратегия России позволила преодолеть западные санкции
- ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться на севере Работино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru