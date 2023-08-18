Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран

Граждане России, отправляясь на отдых, могут оформить визу в Иран заранее в электронном виде или поставить ее после прибытия в страну, имея на руках референс-код, выданный в министерстве иностранных дел Исламской республики, рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь, сообщает NEWS.ru.

В Иране сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну

По её словам, визу также можно получить и в консульстве.

Эксперт отметила, что стоимость недельного тура в Иран стартует с отметки в 240 тысяч рублей. Несмотря на то, что эта страна ещё не пользуется большой популярности у российских туристов, иранское население доброжелательно относится к гражданам РФ.

Ансталь предупредила, что, отправляясь на отдых в Иран, россиянам придется соблюдать дресс-код, так как это мусульманская страна.

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«Женщины в обязательном порядке носят длинные юбки или брюки, а также верхнюю одежду, закрывающую локти, и головной убор», - уточнила тревел-блогер.

Она также добавила, ряд гостиниц не позволит поселить пару в одном номере, если их отношения официально не зарегистрированы.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что в Иране любят россиян и путешествие в эту страну может заменить экскурсионные туры по Европе.

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