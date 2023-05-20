В Иране сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну
20 мая 202308:15
Российские туристы могут получать визы по прилете в Иран. Об этом заявил замминистра культурного наследия, туризма и ремесел республики Али Аскар Шалбафиан.
«Сейчас выдаются визы российским гражданам прямо в иранских аэропортах», — цитирует Шалбафиана РИА Новости.
Замминистра также указал, что Иран ожидает увеличения турпотока из России. Число туристов может вырасти в свете проработки отмены виз для групповых турпоездок, подключения частных секторов двух государств к туристической сфере и налаживания двусторонних связей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru