В Иране сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну

Российские туристы могут получать визы по прилете в Иран. Об этом заявил замминистра культурного наследия, туризма и ремесел республики Али Аскар Шалбафиан.

Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября

«Сейчас выдаются визы российским гражданам прямо в иранских аэропортах», — цитирует Шалбафиана РИА Новости.

Замминистра также указал, что Иран ожидает увеличения турпотока из России. Число туристов может вырасти в свете проработки отмены виз для групповых турпоездок, подключения частных секторов двух государств к туристической сфере и налаживания двусторонних связей.

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ФОТО: РИА Новости
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