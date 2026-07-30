Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина

Российское правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что запрет будет действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября из-под ограничений будут выведены дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся с территории России непосредственными производителями.

«Кроме того, вывоз топлива разрешён в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи на основании решений правительства», - указали в кабмине.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв заявил, что в регионах России улучшается ситуация с топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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