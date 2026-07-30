Российскому режиссеру Бортко предъявили обвинения на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского кинорежиссёра Владимира Бортко в оправдании действий России. Об этом сообщает РИА Новости.
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявили, что Бортко неоднократно публично «ставил под сомнение украинскую государственность».
В ведомстве добавили, что режиссёру вменяются две статьи украинского УК.
Ранее украинский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимир Сальдо к 15 годам лишения свободы по обвинению в нарушении законов войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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