Генерал Липовой заявил о жестких ответах ВС РФ на атаки дронов ВСУ

По его словам, российские военные перешли «к планомерному уничтожению всех военных объектов противника», в первую очередь, логистику.

«Морские, речные и железнодорожные перевозки. Уничтожаются контейнеры с военными грузами, места их хранения и сборки», — сказал Липовой.

Эксперт добавил, что наиболее важная задача - это уничтожение учебных центров, где иностранные кураторы обучают ВСУ применению дальнобойного оружия.

Ранее Липовой заявил, что ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

