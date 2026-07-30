Генерал Липовой заявил о жестких ответах ВС РФ на атаки дронов ВСУ

Вооружённые силы РФ жёстко отвечает на каждую атаку украинской армии по территории России. Об этом сайту aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

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По его словам, российские военные перешли «к планомерному уничтожению всех военных объектов противника», в первую очередь, логистику.

«Морские, речные и железнодорожные перевозки. Уничтожаются контейнеры с военными грузами, места их хранения и сборки», — сказал Липовой.

Эксперт добавил, что наиболее важная задача - это уничтожение учебных центров, где иностранные кураторы обучают ВСУ применению дальнобойного оружия.

Ранее Липовой заявил, что ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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