Генерал Липовой заявил о жестких ответах ВС РФ на атаки дронов ВСУ
Вооружённые силы РФ жёстко отвечает на каждую атаку украинской армии по территории России. Об этом сайту aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, российские военные перешли «к планомерному уничтожению всех военных объектов противника», в первую очередь, логистику.
«Морские, речные и железнодорожные перевозки. Уничтожаются контейнеры с военными грузами, места их хранения и сборки», — сказал Липовой.
Эксперт добавил, что наиболее важная задача - это уничтожение учебных центров, где иностранные кураторы обучают ВСУ применению дальнобойного оружия.
Ранее Липовой заявил, что ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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