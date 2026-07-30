В России заявили, что визит Зеленского в США не приведет к радикальным изменениям

По его мнению, эта поездка не привела к каким-либо радикальным изменениям, так как администрация американского лидера Дональда Трампа «украинский трек воспринимает прохладно».

Комментируя просьбы Киева о ракетах, он указал, что США уже не могут предоставить что-либо ещё, так как «арсеналы Пентагона истощены конфликтом с Ираном». Не будет и производста, так как освоить его не смогли даже европейские страны.

Что касается нового санкционного пакета, то, по словам Дудакова, введение жёстких тарифов в отношении Индии и Китая в итоге приведёт колоссальным проблемам в экономике США, поэтому в него будут вноситься поправки и ограничения, чтобы на практике он не работал.

Ранее политолог-американист Александр Асафов заявил, что встреча с Зеленским нужна Трампу для того, чтобы показать, что он всё контролирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

