«Проблема здесь шире: сейчас ситуация такая, что упали доходы населения. Играют все-таки тогда, когда у людей есть какой-то избыток денег. Я не имею ввиду тех, кто страдает от лудомании — они будут делать это в любом состоянии. Сейчас сыграло роль и то, что государство взяло под контроль теневые финансовые потоки. На данный момент все контролируется, а это сильно влияет. Движения в этом направлении будет только продолжаться, потому что сейчас нам не до игр в казино. Надо вообще все прекратить и закрыть, а за теневые азартные игры увеличивать ответственность. В интернете до сих пор выскакивает периодически реклама этой гадости», — отметил он.

В свою очередь, эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин объяснил НСН, почему эта статистика вызывает вопросы.

«У меня вопрос, по какой методике считали сокращение доли нелегальных казино — он на то и в тени, потому что его трудно определить. А если говорить об обороте денег в азартных отраслях — все не так однозначно. Он растет у букмекерских компаний и увеличивается в зависимости от событий, на которые можно делать ставки. Но самое главное тут не в том, у кого падает или растет. а в том, что 40% рынка еще принадлежит незаконному бизнесу. Запреты не способствуют тому, чтобы люди меньше играли или сокращалось число подпольных игорных заведений. У нас их не было до запретов вообще, а как ввели закон, так сразу и появились в большом количестве. Это победить невозможно. К тому же, у нас действуют разные условия: букмекеры могут работать на всей территории РФ и в Интернете, когда как классические казино и автоматы куда более подотчетны. Получается, что одни азартные игры запрещены, другие разрешены», — подчеркнул он.

Ранее Марченко в беседе с НСН назвал легализацию онлайн-казино ударом по престижу России.

