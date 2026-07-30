По её словам, Зеленский «пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран и масштабировать конфликт».

Она указала, что посягательства ВСУ на гражданскую энергоинфраструктуру в Чёрном море «продолжаются даже несмотря на жёсткие заявления стран, которых в Киеве называют партнёрами».

«Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его», - заключила дипломат.

Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пишут «Известия».

