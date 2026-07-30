Захарова заявила о недоговороспособности Зеленского
Очередные налёты украинских дронов на суда в Чёрном море подтверждают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Зеленский «пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран и масштабировать конфликт».
Она указала, что посягательства ВСУ на гражданскую энергоинфраструктуру в Чёрном море «продолжаются даже несмотря на жёсткие заявления стран, которых в Киеве называют партнёрами».
«Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его», - заключила дипломат.
Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пишут «Известия».
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