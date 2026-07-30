Молодежь все чаще остается без работы потому что не идет в рабочие профессии, а хочет получить престижную офисную должность, рассказала НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.

Безработица среди молодых людей в России растет: в мае 2026-го без места остались 353 тысячи россиян в возрасте от 15 до 25 лет — почти на четверть больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известия». Лоикова объяснила такой рост.