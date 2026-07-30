Не хотят за станки: Почему молодежь не может найти рабочие места
Молодые люди имеют свои ожидания от рынка труда, но они не соответствуют реальности, заявила НСН Зулия Лоикова.
Молодежь все чаще остается без работы потому что не идет в рабочие профессии, а хочет получить престижную офисную должность, рассказала НСН HR‑эксперт Зулия Лоикова.
Безработица среди молодых людей в России растет: в мае 2026-го без места остались 353 тысячи россиян в возрасте от 15 до 25 лет — почти на четверть больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известия». Лоикова объяснила такой рост.
«Цифры не совсем валидны, потому что в этой группе есть школьники и студенты от 15 до 19 лет, которые ищут не постоянное место работы, а подработку. Если вычленить их, то показатели будут гораздо меньше. А второй вопрос — есть разрыв между запросами выпускников и реальностью самого рынка. Обычно молодежь нацелена на гибкий график, престижные офисные позиции в IT, дизайне, маркетинге и так далее. Но там переизбыток людей с опытом, а спрос смещается к рабочим техническим профессиям: водители, слесари, токари, операторы станков. Возникает структурный дисбаланс — молодые соискатели ожидают совсем не того, что нужно рынку», — отметила она.
Лоикова добавила, что работодатели сами не верят в молодых сотрудников.
«Многие работодатели просто не готовы брать людей без опыта работы — для них это кот в мешке. Непонятно, как будет себя вести молодой специалист. Ты можешь в него вкладываться, а он возьмет и в обед не вернется на рабочее место. Смотрят на тех, кто максимально быстро может встроиться в процесс и приносить прибыль. А многие зумеры не готовы сразу трудиться пять дней в неделю по 8 часов. Они не готовы и хотят трудиться так, как им удобно», — подчеркнула она.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, в каких отраслях сегодня наиболее востребованы молодые специалисты и какие работодатели делают ставку на начинающих сотрудников.
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