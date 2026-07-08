Есть ряд других стран, через которые можно улететь в Европу, так что прекращение Словакией выдачи шенгена россиянам ни на что не повлияет. Об этом НСН рассказал коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечается, что пока они доступны только спортсменам. Арзуманов раскрыл, что доля Европы в российском выездном туризме и так крайне мала.

«Я бы вообще не называл объем российского турпотока в Европу каким-то значительным. Среди выездного туризма европейские страны занимали в лучшие годы 15%, и это ни в коем случае не Словакия. Поэтому, если мы сейчас говорим о Словакии, то я не думаю, что это как-то скажется на туристах, даже на тех, которые собирались ехать в Европу. Существует много альтернатив улететь в Европу, например, через Стамбул, Армению, Киргизию», - рассказал он.