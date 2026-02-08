Стоимость ремонта квартир в 2026 году увеличилась на 10%
Стоимость ремонта квартир в России в 2026 году продолжает увеличиваться, сообщают «Известия».
Удорожание затронуло все: от материалов и работы специалистов до готовых решений «под ключ». В Москве ремонт в профессиональной компании теперь оценивается примерно в 70 тыс. рублей за квадратный метр. Для стандартной однокомнатной квартиры в 40 кв. метров с современным дизайном это выливается в 2,8 млн рублей без мебели и техники. В сумму входят все работы и черновые материалы.
За год базовые ремонтные работы подорожали в среднем на 10%. Эксперты связывают это с логистическими сбоями, ростом издержек компаний и общей инфляцией, в том числе в строительной сфере. Волна подорожания, начавшаяся в столицах, теперь накрыла и регионы.
На ремонт типовой «однушки» по-прежнему требуется 3–5 месяцев. Затянуть процесс могут только сложные дизайнерские проекты, перепланировки или проблемы с поставками эксклюзивных материалов.
Ранее ЦБ РФ заявил, что граждане массово переходят в режим экономии. Наибольшее падение спроса наблюдается на рынках товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, мебель, стройматериалы и ювелирные изделия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru