Стоимость ремонта квартир в 2026 году увеличилась на 10%

Стоимость ремонта квартир в России в 2026 году продолжает увеличиваться, сообщают «Известия».

Удорожание затронуло все: от материалов и работы специалистов до готовых решений «под ключ». В Москве ремонт в профессиональной компании теперь оценивается примерно в 70 тыс. рублей за квадратный метр. Для стандартной однокомнатной квартиры в 40 кв. метров с современным дизайном это выливается в 2,8 млн рублей без мебели и техники. В сумму входят все работы и черновые материалы.

За год базовые ремонтные работы подорожали в среднем на 10%. Эксперты связывают это с логистическими сбоями, ростом издержек компаний и общей инфляцией, в том числе в строительной сфере. Волна подорожания, начавшаяся в столицах, теперь накрыла и регионы.

На ремонт типовой «однушки» по-прежнему требуется 3–5 месяцев. Затянуть процесс могут только сложные дизайнерские проекты, перепланировки или проблемы с поставками эксклюзивных материалов.

Ранее ЦБ РФ заявил, что граждане массово переходят в режим экономии. Наибольшее падение спроса наблюдается на рынках товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, мебель, стройматериалы и ювелирные изделия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

