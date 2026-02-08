Под Брянском найдено тело провалившегося под лед ребенка

Под Брянском найдено тело одного из провалившихся под лед ребенка, сообщает следственное управление СКР по региону.

На Чукотке снегоход провалился под лед, погиб ребенок

Его нашли в Десне. Трагедия произошла 20 января. Были назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств происшествия.

Инцидент произошёл в районе микрорайона Московский Бежицкого района областного центра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

