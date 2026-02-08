SpaceX отложила миссию на Марс ради Луны

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX сообщила инвесторам о смене приоритетов в пользу полета на Луну, сообщает Wall Street Journal.

«Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс

По словам источников издания, запланированная на 2026 год миссия на Марс перенесена на более поздний срок. На март 2027 года планируется посадка на Луне без астронавтов на борту.

Ранее стало известно, что США уступают в лунной гонке Китаю из-за задержек SpaceX, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КосмосМарсЛуна

Горячие новости

Все новости

партнеры