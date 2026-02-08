Ефремов впервые выйдет на сцену после колонии в марте
8 февраля 202606:34
Российский актер Михаил Ефремов выступит на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова, сообщается на сайте театра.
Это произойдет впервые после освобождения из колонии. 25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей», созданной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. С ним на сцену выйдет народная артистка России Анна Михалкова.
Ранее стало известно, что премьеру спектакля «Без свидетелей» перенесли на неопределенный срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
