Ефремов впервые выйдет на сцену после колонии в марте

Российский актер Михаил Ефремов выступит на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова, сообщается на сайте театра.

Актер Ефремов снова открыл ИП

Это произойдет впервые после освобождения из колонии. 25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей», созданной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. С ним на сцену выйдет народная артистка России Анна Михалкова.

Ранее стало известно, что премьеру спектакля «Без свидетелей» перенесли на неопределенный срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

