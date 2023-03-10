«Как в Турции?»: Глава РСТ назвал российский стандарт «все включено» рекомендательным
РСТ не будет устраивать слежку за гостиницами, обещающими безлимитные алкоголь и еду, сказал в эфире НСН Илья Уманский.
Введенный в России стандарт системы «все включено» является шаблоном для отелей, но их нельзя заставить его выполнять, объяснил в интервью НСН президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Росстандарт ранее утвердил новый отраслевой стандарт, в соответствии с которым российские отели с системой услуг «всё включено» и «ультра всё включено» должны будут, в частности, предоставлять постояльцам отечественный алкоголь. Также прописано число баров для отелей в зависимости от числа звезд, указано, что ассортимент блюд и напитков «шведского стола» у отелей, работающих по системе «всё включено», должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.
«Поскольку формат "все включено" нигде не был описан и носил маркетинговый характер, в какой-то момент недобросовестные предприниматели начали эксплуатировать это название и начались проблемы. У потребителя есть стереотипное восприятие, что "все включено" это "так же, как в Турции". При этом в какой-нибудь крайне незамысловатой гостинице с неразвитой инфраструктурой, обещавшей такой формат, потребитель разочаровывался. Чтобы решить эту проблему, и был разработан стандарт», - сказал Уманский.
По его словам, заставить отельеров выполнять этот стандарт нельзя.
«Он носит исключительно рекомендательный характер, но потребитель сможет ориентироваться, что отели работают по официальному стандарту. При этом никто не может обязать или заставить предпринимателя выполнять этот стандарт. При отсутствии шаблона, сами предприниматели не понимали, что делать, что надо включить, чтобы стать отелем "все включено". Это как рецептура: мне нужно столько-то видов напитков, горячих блюд, супов и так далее. Слежку устраивать никто не будет, контрольных функций у нас тоже нет. Наша ключевая функция – объединение рынка, будем слушать замечания и вносить изменения», - подчеркнул глава РСТ.
Уманский отметил, что в России по системе «все включено» работают несколько сотен отелей.
«Сейчас все больше отелей переходят на систему "все включено", поскольку она популярна среди россиян, их количество исчисляется уже сотнями. Несколько сотен отелей точно работают по этой системе, при этом они разной звездности: пять, четыре, три звезды и даже маленькие гостиницы заявляют о предоставлении таких услуг, но в этом и кроется проблема», - заключил собеседник НСН.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее на пресс-конференции в НСН назвал самые популярные зарубежные направления среди российских туристов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- СМИ: ЧВК «Вагнер» зашла на территорию завода «АЗОМ» в Артемовске
- Проходка коридора со станции БКЛ «Электрозаводская» на синюю ветку метро выполнена на 90%
- Грузинский парламент проголосовал против законопроекта об иноагентах
- СМИ: В Новой Москве заметили четыре неизвестных летательных аппарата
- Симоньян пригрозила Грузии ударом по Тбилиси
- Телеграм: Грузии – майдан, Украине – вину за газопровод
- Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз
- Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
- Аксенов назвал ситуацию с туризмом в Крыму не критичной
- СМИ: Жителя Приамурья задержали за передачу данных о ядерном вооружении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru