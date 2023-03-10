«Как в Турции?»: Глава РСТ назвал российский стандарт «все включено» рекомендательным

Введенный в России стандарт системы «все включено» является шаблоном для отелей, но их нельзя заставить его выполнять, объяснил в интервью НСН президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Росстандарт ранее утвердил новый отраслевой стандарт, в соответствии с которым российские отели с системой услуг «всё включено» и «ультра всё включено» должны будут, в частности, предоставлять постояльцам отечественный алкоголь. Также прописано число баров для отелей в зависимости от числа звезд, указано, что ассортимент блюд и напитков «шведского стола» у отелей, работающих по системе «всё включено», должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.